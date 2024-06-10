Сенатор Байир Путеев передал помощь Детскому психоневрологическому интернату

Фото: Байир Путеев

«Дети — это наша ответственность, а наши особенные дети — это ответственность особая. Узнав, что в нашу калмыцкую жару Детский психоневрологический интернат с отделением для молодых инвалидов нуждается в системах охлаждения, не мог остаться в стороне», написал Путеев в своем личном аккаунте.

Сенатор и его неравнодушные друзья передали учреждению климатические установки, кулеры, а также велосипеды и самокаты.

«Работа с детьми — это призвание, работа с особенными детьми — это подвиг, ежедневный, ежеминутный труд, требующий полной и бескомпромисной самоотдачи. Спасибо коллективу Дома-интерната за этот нелегкий и благородный труд, и всем, кто находит возможность помогать нуждающимся, за неравнодушие», — добавил Путеев.