12 июня, 18:47
 29 °C
95,74
89,02
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 июня, 15:44
НовостиСобытие

Сенатор Байир Путеев передал помощь Детскому психоневрологическому интернату

Сенатор Байир Путеев передал помощь Детскому психоневрологическому интернату

Фото: Байир Путеев

«Дети — это наша ответственность, а наши особенные дети — это ответственность особая. Узнав, что в нашу калмыцкую жару Детский психоневрологический интернат с отделением для молодых инвалидов нуждается в системах охлаждения, не мог остаться в стороне», написал Путеев в своем личном аккаунте.

Сенатор и его неравнодушные друзья передали учреждению климатические установки, кулеры, а также велосипеды и самокаты.

«Работа с детьми — это призвание, работа с особенными детьми — это подвиг, ежедневный, ежеминутный труд, требующий полной и бескомпромисной самоотдачи. Спасибо коллективу Дома-интерната за этот нелегкий и благородный труд, и всем, кто находит возможность помогать нуждающимся, за неравнодушие», — добавил Путеев.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия