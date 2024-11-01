В День народного единства ВГТРК проведёт 16-часовой Всероссийский марафон «Россия – большая семья»
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Медиамарафон откроет двери в святая святых — многонациональные семьи нашей страны.
Это событие свяжет все регионы и расскажет о многонациональных семьях из разных уголков нашей необъятной России. Зрители увидят многообразие культур, религий и обычаев народов страны, которых объединяет бережное отношение к семейным ценностям.
Начало большого исторического путешествия — ровно в 8:00 4 ноября 2024 года на медиаплатформе «Смотрим». Блок по Южному федеральному округу стартует в 16.55.