В День народного единства ВГТРК проведёт 16-часовой Всероссийский марафон «Россия – большая семья»

Медиамарафон откроет двери в святая святых — многонациональные семьи нашей страны.

Это событие свяжет все регионы и расскажет о многонациональных семьях из разных уголков нашей необъятной России. Зрители увидят многообразие культур, религий и обычаев народов страны, которых объединяет бережное отношение к семейным ценностям.

Начало большого исторического путешествия — ровно в 8:00 4 ноября 2024 года на медиаплатформе «Смотрим». Блок по Южному федеральному округу стартует в 16.55.