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3 ноября, 17:53
НовостиСобытиеСпорт

На Элистинском мотодроме прошел открытый чемпионат и первенство Калмыкии по мото и квадрокроссу, а также открытый Кубок ДОСААФ России

На Элистинском мотодроме прошел открытый чемпионат и первенство Калмыкии по мото и квадрокроссу, а также открытый Кубок ДОСААФ России

В нынешнем году состязания посвящены бойцам СВО. Участников приветствовал президент федерации мотоспорта Калмыкии Петр Вышкварок и ветераны ВДВ.

От имени участников спецоперации с Днем напольного единства всех поздравил Санал Балдушинов. Его сын Савр, находящийся с сослуживцами на передовой, передали слова благодарности за поддержку и выступили спонсорами детских заездов.

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