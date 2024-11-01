На Элистинском мотодроме прошел открытый чемпионат и первенство Калмыкии по мото и квадрокроссу, а также открытый Кубок ДОСААФ России

В нынешнем году состязания посвящены бойцам СВО. Участников приветствовал президент федерации мотоспорта Калмыкии Петр Вышкварок и ветераны ВДВ.

От имени участников спецоперации с Днем напольного единства всех поздравил Санал Балдушинов. Его сын Савр, находящийся с сослуживцами на передовой, передали слова благодарности за поддержку и выступили спонсорами детских заездов.