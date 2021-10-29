В декабре вступит в силу ряд законов, принятый парламентариями накануне

Главное нововведение коснется доступа к социально значимым сайтам. Они должны быть доступны даже при нулевом балансе на счете абонента.

Еще один закон, который защитит заемщиков от навязывания дополнительных услуг, с 30 декабря запретит кредиторам самостоятельно проставлять «галочки» в договоре без подписи кредитуемого. Кроме того, предоставлено право блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды.

Также с 1 декабря начнут действовать штрафы за производство и продажу товаров без маркировки, в этом списке – молочная продукция, минеральная вода и лекарства. А за использование заведомо поддельных сертификатов теперь будут наказывать лишением свободы. Максимальный срок — до трех лет.