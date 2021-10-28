Национальный оркестр Калмыкии анонсировал открытие 33-го концертного сезона

Долгожданная премьера состоится 17 декабря в Калмгосфилармонии. В программе, состоящей из двух частей, будет представлен концерт-спектакль «Страна Бумба» по мотивам калмыцкого народного эпоса «Джангар», также будут исполнены знакомые и полюбившиеся песни из репертуара прославленного коллектива.

Отметим, для посещения мероприятия нужно будет предоставить QR-код, либо сертификат, подтверждающий прививку от COVID-19.