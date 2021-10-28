1 декабря, 12:25
 5 °C
83,84
73,97
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 декабря, 14:27
НовостиКультура

Национальный оркестр Калмыкии анонсировал открытие 33-го концертного сезона

Национальный оркестр Калмыкии анонсировал открытие 33-го концертного сезона

Долгожданная премьера состоится 17 декабря в Калмгосфилармонии. В программе, состоящей из двух частей, будет представлен концерт-спектакль «Страна Бумба» по мотивам калмыцкого народного эпоса «Джангар», также будут исполнены знакомые и полюбившиеся песни из репертуара прославленного коллектива.

Отметим, для посещения мероприятия нужно будет предоставить QR-код, либо сертификат, подтверждающий прививку от COVID-19.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия