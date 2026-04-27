️В Черноземельском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

По версии следствия, 23 апреля на животноводческой стоянке недалеко от посёлка Артезиан между мужчинами произошёл конфликт. Злоумышленник нанёс потерпевшему три колото-резаных ранения ножом, от которых тот скончался на месте. По подозрению задержан 58-летний местный житель; он дал признательные показания. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

