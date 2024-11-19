В центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» пройдут праздничные мероприятия.

22 ноября, буддисты мира отмечают одно из главных событий - нисхождение Будды Шакьямуни из рая 33 небожителей.

На рассвете распахнутся двери главного буддийского храма республики. В 5 утра геше Чангчуб дарует мирянам однодневные обеты Махаяны. Эти обеты нравственной дисциплины принимаются на 24 часа, до рассвета следующего дня. В 9 часов состоится праздничный молебен.

По давней традиции в этот день миряне уделяют большое внимание изучению и практике Дхармы, принимают обеты, совершают подношения монашеской общине, стараются накопить как можно больше духовных заслуг и добродетелей. Они совершают добрые дела, проявляют уважение и заботу о старших и пожилых, занимаются медитацией.