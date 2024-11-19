Правительство России утвердило дополнительные расходы на санавиацию республике Калмыкия. Калмыкии, в соответствии с распоряжением кабмина РФ, дополнительно к ежегодной субсидии выделено 11,3 млн рублей.

В списке на получение субсидий десять регионов - Алтай, Башкортостан, Якутия, Забайкальский край, а также Амурская, Владимирская, Магаданская, Псковская и Сахалинская области. Объем дополнительных расходов составляет186,5 млн рублей.

По данным на 20 ноября этого года, бригадами республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф выполнено 123 полета, из них 117 - в районы республики, 6 – в федеральные клиники Астрахани. Эвакуировано 126 пациентов, в том числе 7 детей.

Дополнительные средства, выделенные из федерального бюджета, позволят продолжить полеты санитарной авиации в 2024 году.

Фото: Правительство Республики Калмыкия