В Центральном хуруле Калмыкии состоится торжественная церемония "Ширәд заллһн" – интронизация шаджин ламы Калмыкии

Об этом сообщает пресс–служба хурула. Напомним, в феврале этого года монашеская Сангха Калмыкии избрала нового шаджин ламу Калмыкии, им стал геше Мутул, которого утвердил Его Святейшество Далай-лама XIV.



Церемония состоится 18 марта, посетить её и поднести хадак шаджин ламе смогут все желающие, выражая тем самым почтение не только ему, а Учению Будды и религиозным традициям.