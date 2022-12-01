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12 марта, 12:33
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В Центральном хуруле Калмыкии состоится торжественная церемония "Ширәд заллһн" – интронизация шаджин ламы Калмыкии

В Центральном хуруле Калмыкии состоится торжественная церемония "Ширәд заллһн" – интронизация шаджин ламы Калмыкии

Об этом сообщает пресс–служба хурула. Напомним, в феврале этого года монашеская Сангха Калмыкии избрала нового шаджин ламу Калмыкии, им стал геше Мутул, которого утвердил Его Святейшество Далай-лама XIV.

Церемония состоится 18 марта, посетить её и поднести хадак шаджин ламе смогут все желающие, выражая тем самым почтение не только ему, а Учению Будды и религиозным традициям.

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