В Цаган-Амане состоялся 6 открытый районный конкурс «Буурл теегин айс»

Его учредили 15 лет назад в честь заслуженного работника культуры Российской Федерации Эльзы Очир-Коруевой.В прошлом году широко отметили ее столетие. Руководитель первого домбрового ансамбля в республике еще при жизни мечтала о создание конкурса юных музыкантов. Идею воплотили ее земляки-цаганамановцы. В нынешнем творческом состязании приняли участие юные дарования из Черноземельского, Кетченеровского районов и города Элисты. Всего 27 инструменталистов.

Персональный приз – домбру Делгир Горяева вручила Александру Манжееву, музыканту из поселка Ергенинский Кетченеровского района. Всего - 5 номиций, в каждой из которых жюри определило победителей и призеров.