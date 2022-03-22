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21 апреля, 11:28
Новости

В Цаган-Амане состоялся 6 открытый районный конкурс «Буурл теегин айс»

В Цаган-Амане состоялся 6 открытый районный конкурс «Буурл теегин айс»

Его учредили 15 лет назад в честь заслуженного работника культуры Российской Федерации Эльзы Очир-Коруевой.В прошлом году широко отметили ее столетие.  Руководитель первого домбрового ансамбля в республике еще при жизни мечтала о создание конкурса юных музыкантов. Идею воплотили ее земляки-цаганамановцы. В нынешнем творческом состязании приняли участие юные дарования из Черноземельского, Кетченеровского районов и города Элисты.  Всего 27 инструменталистов. 

Персональный приз – домбру Делгир Горяева вручила Александру Манжееву, музыканту из поселка Ергенинский Кетченеровского района. Всего - 5 номиций, в каждой из которых жюри определило победителей и призеров.

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