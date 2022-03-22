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21 апреля, 10:50
Новости

IT-сфера в наши дни является драйвером экономики

IT-сфера в наши дни является драйвером экономики

Государство оказывает профильным специалистам необходимые меры поддержки. IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. руб. в регионах смогут получить льготную ипотеку, а сотрудники до 27 лет отсрочку от армии. Также малому и среднему бизнесу предоставляется заём под 3%, если предприятие занимается выпуском высокотехнологичной продукции.

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