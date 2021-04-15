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13 мая, 16:52
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В большой семье ВГТРК - праздник

В большой семье ВГТРК - праздник

Ровно 30 лет назад 13 мая впервые в 17 часов в эфир вышла информационная программа «Вести». Сегодня в полдень в формате большой zoom-конференции  руководство медиахолдинга в лице генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олега Добродеева и его заместителя, руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова поздравило все 79 филиалов в регионах, чья аудитория сегодня – это 99% населения России и более 50 миллионов зрителей в странах СНГ и Балтии.

 Мы вещаем на 53 языках! Во время большой встречи в прямом эфире было сказано много добрых слов в адрес людей, делающих наш эфир ежедневно. Благодаря новейшим технологиям, постоянно внедряемым в компании, увидеться на онлайн-конференции в этот важный для всех нас день смогли сотни журналистов. Мы продолжаем непрерывную работу.

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