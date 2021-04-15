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13 мая, 16:28
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Глава Калмыкии Бату Хасиков провел прием граждан по поручению Президента Российской Федерации

Глава Калмыкии Бату Хасиков провел прием граждан по поручению Президента Российской Федерации

Сегодня Бату Хасиков провёл прием граждан, обратившихся в приемную Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия.

На встрече рассмотрели обращение жителей Элисты по вопросу ремонта автомобильной дороги по улице  Гоголя в столице республики. Здесь с 2006 года не проводился капитальный ремонт. Ежегодный ямочный ремонт не обеспечивал безопасность движения – износ покрытия проезжей части достигает 90%, наблюдаются неровности, трещины, выбоины.

Бату Хасиков прокомментировал, что ремонт дороги уже запланирован на 2021 год в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Работа уже началась: заключён контракт с подрядчиком, будут выделены средства из федерального и республиканского бюджетов, а также бюджета города Элисты», – сказал Глава региона.

На эти цели предусмотрено из бюджетов всех уровней 38 миллионов рублей Срок окончания работ– 30 ноября 2021 года.

В ходе совещания также было озвучено, что по ул. Гоголя планируются работы по ремонту водопроводной сети. Бату Хасиков подчеркнул: «Мы решили потратить время, но качественно сделать водопровод, чтобы потом не перекладывать асфальт. Но все работы планируем завершить раньше срока».

Глава региона дал поручения ответственным лицам по подготовке и предоставлению доклада на имя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО о решении вопроса по двум объектам.

В приёме граждан также приняли участие  Главный федеральный инспектор по республике Калмыкия аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Александр Беляев, Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Виктор Джанжиев, Глава Администрации города Элисты Дмитрий Трапезников.

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