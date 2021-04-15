Глава Калмыкии Бату Хасиков провел прием граждан по поручению Президента Российской Федерации

Сегодня Бату Хасиков провёл прием граждан, обратившихся в приемную Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия.

На встрече рассмотрели обращение жителей Элисты по вопросу ремонта автомобильной дороги по улице Гоголя в столице республики. Здесь с 2006 года не проводился капитальный ремонт. Ежегодный ямочный ремонт не обеспечивал безопасность движения – износ покрытия проезжей части достигает 90%, наблюдаются неровности, трещины, выбоины.

Бату Хасиков прокомментировал, что ремонт дороги уже запланирован на 2021 год в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Работа уже началась: заключён контракт с подрядчиком, будут выделены средства из федерального и республиканского бюджетов, а также бюджета города Элисты», – сказал Глава региона.

На эти цели предусмотрено из бюджетов всех уровней 38 миллионов рублей Срок окончания работ– 30 ноября 2021 года.

В ходе совещания также было озвучено, что по ул. Гоголя планируются работы по ремонту водопроводной сети. Бату Хасиков подчеркнул: «Мы решили потратить время, но качественно сделать водопровод, чтобы потом не перекладывать асфальт. Но все работы планируем завершить раньше срока».

Глава региона дал поручения ответственным лицам по подготовке и предоставлению доклада на имя полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО о решении вопроса по двум объектам.

В приёме граждан также приняли участие Главный федеральный инспектор по республике Калмыкия аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Александр Беляев, Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Виктор Джанжиев, Глава Администрации города Элисты Дмитрий Трапезников.