В апреле инфляция в Калмыкии составила 0,6%, а с начала года -2,4% процента

Об этом сообщается на сайте территориального органа госстатистики. Наибольший рост цен в прошлом месяце был отмечен на морковь, свеклу и яблоки. При этом яйца подешевели чуть больше чем на 5%.

Кроме того, стоимость посещений музеев и выставок выросла на 33%, проживание в гостиницах на 26%. А вот путешествия в страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ и Египет обошлись жителям региона дешевле-на 20, 18 и 16% соответственно.

Также на 10,5% снизилась цена на услуги страхования и на 31%-стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля.