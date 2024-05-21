Сегодня в Элисте состоялось заседание Рабочей группы по сотрудничеству Калмыкии и Беларуси

Стороны обсудили вопросы реализации уже подписанных соглашений, планы дальнейшего сотрудничества, а также подвели итоги совместной работы, которая ведётся с 2021 года. По словам первого заместителя председателя правительства Калмыкии Эрдни Церенова, внешний торговый оборот с Республикой Беларусь увеличился более чем в 1,5 раза, а стоимостные объёмы импорта- в 3,5 раза.

Также был отмечен успешный опыт взаимодействия КалмГУ с белорусскими вузами. Специалисты совместно изучают хозяйственно-полезные признаки мясной продуктивности сельхозживотных. В минувшем году были заключены соглашения на поставку 10 баранов из племенных хозяйств Республики Беларусь.

Их используют на станции искусственного осеменения на базе КалмГУ для получения замороженного семени и его дальнейшего изучения. Работа в данном направлении будет продолжена, ведь она является ключевой для обеих сторон.

Как отметил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович, их республика, как и Калмыкия, тоже аграрная, и им есть что предложить в сфере промышленности.