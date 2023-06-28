В 2024 году начнется капремонт поликлиники в поселке Цаган Аман

Подготовительный этап обсудили на совещании в Минздраве. Уже завершается разработка проектно-сметной документации, определяется стоимость ремонта. Районная поликлиника расположена в двухэтажном здании 86-го года постройки и это первый капремонт за 36 лет. Здесь медицинскую помощь получают почти 10 тысяч сельчан. «На её базе располагаются клинико-диагностическая лаборатория, терапевтическая служба, а также ведут прием узкие специалисты. Ежедневно в поликлинику Юстинской районной больницы за медицинской помощью обращаются жители со всего района», - отметил главный врач райбольницы Церен Теблеев.

Отметим, ремонт запланирован в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РК» нацпроекта «Здравоохранение» в 2024-25 гг.