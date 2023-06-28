30 июня, 10:38
По приглашению монашеской общины Центрального хурула в Элисту прибыл настоятель русскоязычного буддийского монастыря «Читтавивека» досточтимый Ньяна Сиха тхеро
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Фото: Центральный Хурул Калмыкии
На родине в Шри –Ланке он известен как высококвалифицированный наставник по буддийской медитации шаматхи и випашьяны. Обладает глубокими познаниями и двадцатилетним практическим опытом. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале калмыцкого хурула. Учения по успокоению ума и буддийской медитации проходят в главном молельном зале.