По приглашению монашеской общины Центрального хурула в Элисту прибыл настоятель русскоязычного буддийского монастыря «Читтавивека» досточтимый Ньяна Сиха тхеро

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

На родине в Шри –Ланке он известен как высококвалифицированный наставник по буддийской медитации шаматхи и випашьяны. Обладает глубокими познаниями и двадцатилетним практическим опытом. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале калмыцкого хурула. Учения по успокоению ума и буддийской медитации проходят в главном молельном зале.