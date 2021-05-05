Уже около 30 заявок поступило на участие в республиканском конкурсе чтецов «Глаголом жги сердца людей»

Его объявил Русский театр драмы и комедии при поддержке профильного министерства 6 мая. Он проводится в трех номинациях В нем могут принять участие школьники и студенты от 7 до 21 года.

Лучшего в художественном чтении стихотворений будут выбирать в трех номинациях: «Зарубежная и отечественная поэзия», «Поэзия Александра Пушкина», «К 100-летию народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова». Свои видеозаписи желающие могут отправить до 26 мая. Торжественное награждение победителей конкурса чтецов состоится 6 июня, в День рождения великого русского поэта А.Пушкина.