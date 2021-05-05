Опытная станция «Калмыцкая» обретет вторую жизнь спустя 16 лет

В 2006 году ее деятельность была приостановлена. Теперь она будет реорганизована и перейдет в подчинении Прикаспийского аграрного федерального научного центра Российской академии наук. Об этом сегодня сообщили члены комиссии, которые приехали из Астраханской области для инвентаризации всего имущества.

Они побывали непосредственно на животноводческих стоянках, чтобы оценить и увидеть своими глазами, что осталось от экспериментальной площадки, которая была когда-то местом научных разработок по многим отраслям аграрного профиля. К примеру, там производились семена высших репродукций, созданных учеными Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства, проводилась селекционно-племенная работа с калмыцкой породой овец.

Полигон для проведения испытаний в поселке Верхний Яшкуль Целинного района требует реконструкций и больших финансовых затрат. На возрождение опытной станции уйдет не один год.