Увеличение межбюджетных трансфертов связано с финансированием национальных проектов, реализацией Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии и выделением средств на борьбу с пандемией и ее последствиями

Что касается расходной части, как отметил докладчик, бюджетная система сохранила свою устойчивость и социальную направленность. В этой связи, Шургучеев сообщил важную новость – в реализации национальных проектов степной регион смог подняться с 56 места на 16. В ходе слушаний – врио Председателя Правительства Очир Шургучеев также ответил на вопросы депутатов, представителей общественности.