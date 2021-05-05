24 мая, 17:24
Увеличение межбюджетных трансфертов связано с финансированием национальных проектов, реализацией Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии и выделением средств на борьбу с пандемией и ее последствиями
Что касается расходной части, как отметил докладчик, бюджетная система сохранила свою устойчивость и социальную направленность. В этой связи, Шургучеев сообщил важную новость – в реализации национальных проектов степной регион смог подняться с 56 места на 16. В ходе слушаний – врио Председателя Правительства Очир Шургучеев также ответил на вопросы депутатов, представителей общественности.
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