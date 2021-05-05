Сегодня в зале заседания Правительства состоялись публичные слушания по исполнению республиканского бюджета за 2021 год

Впервые порядок их проведения в регионе был законодательно закреплен в марте прошлого года. В зале присутствовали депутаты, профильные министры, представители общественных организаций. С отчетом выступил врио премьер-министра Очир Шургучеев. По его оценке, положительная динамика поступления собственных доходов, сохранявшаяся на протяжение последних лет, достигнута и в отчетный период. Так, объем налоговых и неналоговых поступлений вырос на 30 процентов и по итогам 2021 года составил более 8 млрд. рублей. Рост связан с теми мерами, которые предпринимались для поддержки физических лиц. Это, в первую очередь с увеличением заработной платы, с реализаций мероприятий по снижению неформальной занятости, и увеличением МРОТ. Ряд преференций получили и субъекты малого и среднего бизнеса.