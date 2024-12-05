Уроженец Калмыкии избил беременную жену в гостинице в центре Петербурга

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Как рассказали в ГУ МВД, в четверг в дежурную часть поступило сообщение о том, что в номере гостиницы на Коломенской, 29 преждевременно, на 30-й неделе беременности, родила 29-летняя женщина. Медики сообщили полицейским, что на теле роженицы имелись следы телесных повреждений.

— Прибывший наряд задержал на месте 36-летнего супруга женщины, уроженца Калмыкии, жителя Кингисеппского района Ленобласти. Предварительно установлено, что в ходе конфликта мужчина ударил свою беременную жену, — отметили в ведомстве. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому лобной области. Источник поделился, что молодые люди приехали в Петербург устраивать жизнь. Ближе у обеду женщина прилегла, чтобы отдохнуть. Со слов мужа, он хотел ей помочь и погладить живот. Однако жена закапризничала и начала припоминать ему прошлые обиды, в ответ мужчина не смог удержать себя в руках и избил благоверную. После чего она начала рожать прямо в номере отеля. В итоге женщина родила недоношенного 6-месячного мальчика.