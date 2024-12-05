Сегодня в Элисте продолжается международный межрелигиозный молодежный форум «Буддизм в контексте межконфессионального диалога».

Его проведение очередной шаг в подготовке к III Международному буддийскому форуму, который пройдет в 2025 году в степной столице, отметил глава республики. В конференции принимают участие делегации из 6 стран и 20 субъектов России. Такие события объединяют молодёжь не только нашей страны, но и всего мира, подчеркнул Бату Хасиков. Ученые, исследователи, представители разных конфессий принимают участие в обсуждении сохранения духовно-нравственных ценностей. После Пленарного заседания – работа по секциям.

Напомним, он организован Калмыцким государственным университетом под эгидой Администрации Президента России и при поддержке Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.