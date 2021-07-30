Уралан-2010 – чемпион третьего этапа Всероссийского соревнования юных футболистов «Кожаный мяч»

В финальном матче, жёлто-синие встретились с командой Спартак из Комсомольска-на-Амуре. Поединок был напряженным, а основное время завершилось вничью 4:4. Однако в серии пенальти, фортуна оказалась на стороне калмыцкой дружины. Напомним, что в соревнованиях принимали участие представители всех 85 субъектов страны. Теперь "Уралан 2010" примет участие в супер-Финале. В октябре в Волгограде встретятся 4 лучшие команды России.