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14 сентября, 13:36
НовостиКультура

Артисты Национального театра готовятся к юбилейному - 85 сезону

Артисты Национального театра готовятся к юбилейному - 85 сезону

Откроется он постановкой Бориса Манджиева «Братья-калмыки». В главных ролях – Очир Такаев и Очир Эрднеев. Они исполняют главные роли. И кстати, задействованы практически во всех спектаклях.

А еще зрителей ждут давно полюбившиеся «Невеста из Манжикин», «Я- Будда», «Касатка», «Хальмг кююкд».

 В рамках 85-летия запланированы гастроли. Не только по городам России, но и других стран. Все секреты расскажем сегодня в 14.30 в нашем информационном выпуске

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