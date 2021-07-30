Артисты Национального театра готовятся к юбилейному - 85 сезону

Откроется он постановкой Бориса Манджиева «Братья-калмыки». В главных ролях – Очир Такаев и Очир Эрднеев. Они исполняют главные роли. И кстати, задействованы практически во всех спектаклях.

А еще зрителей ждут давно полюбившиеся «Невеста из Манжикин», «Я- Будда», «Касатка», «Хальмг кююкд».

В рамках 85-летия запланированы гастроли. Не только по городам России, но и других стран. Все секреты расскажем сегодня в 14.30 в нашем информационном выпуске