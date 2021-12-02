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29 декабря, 13:59
НовостиПроисшествия

Экстренное предупреждение от Управления МЧС по республике

Экстренное предупреждение от Управления МЧС по республике

По данным Калмыцкого гидрометцентра, до конца дня 30 декабря, в юго-западных и центральных районах Республики Калмыкия сохранятся сильный гололёд и гололедно-изморозевые отложения.

Прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередач, повалом деревьев, нарушением работы дорожных и коммунальных служб; затруднением в работе всех видов транспорта; выходом из строя объектов жизнеобеспечения; дорожно-транспортных происшествий, обусловленных неблагоприятными природными явлениями.

Как сообщает ведомство, уже спланирован ряд мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

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