УФСБ по Республике Калмыкия предупреждает о продолжающихся попытках украинских спецслужб вовлечь жителей региона в противоправную деятельность.

Сотрудники разведывательных и пропагандистских центров противника усиленно мониторят чаты и группы, в которых общаются родственники военнослужащих, усиленно собирают все необходимые им сведения. Нередко под предлогом оказания помощи они размещают объявления в мессенджерах и социальных сетях с просьбой прислать свои персональные данные и данные военнослужащих. Получив нужную информацию, в дальнейшем оказывают на граждан целенаправленное психологическое давление с целью склонения к сотрудничеству.

Участились случаи, когда с помощью мобильных телефонов попавших в плен российских солдат злоумышленники устанавливают контакт с их родственниками и принуждают последних выполнять всевозможные преступные поручения. Зачастую это обозначается как условие для оказания пленному медицинской и иной помощи.

Настоятельная просьба не поддаваться на вышеуказанные провокации и быть максимально бдительными.

Достоверную информацию о военнослужащих, пропавших без вести, можно получить, обратившись на горячую линию военного комиссариата Республики Калмыкия – 8-84722-5-10-68. Телефон линии психологической помощи ВС РФ:8-800-550-67-98. Телефон доверия УФСБ России по Республике Калмыкия:8-84722-4-00-18, сообщает Пресс-служба УФСБ России по Республике Калмыкия