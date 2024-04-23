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25 апреля, 10:08
Новости

Ученые оценят рыбные запасы Калмыкии и Ставрополья

Ученые оценят рыбные запасы Калмыкии и Ставрополья

На сегодня профильные специалисты провели мониторинг Чограйского водохранилища и озера Лысый Лиман. В ходе исследований эксперты определяют видовую принадлежность пойманной рыбы, измеряют длину и массу, после чего выпускают обратно.

Также фиксируются параметры водной среды - содержание кислорода, температура, соленость, кислотность и минерализация. С помощью этих данных будут разработаны предварительные прогнозы рекомендованного вылова на 2025 год.

Кроме того, результаты исследований позволят определить эффективность использования промысловых запасов в отдельных водоёмах.

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