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25 апреля, 10:57
Новости

Россельхознадзор будет штрафовать за отсутствие маркировки у сельхозживотных

Россельхознадзор будет штрафовать за отсутствие маркировки у сельхозживотных

С 1 марта 2024 года в России стала обязательной маркировка сельхозживотных. Россельхознадзор информирует, что за отсутствие маркировки будет предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Максимальный штраф может достигать 20 тыс. рублей или приостановление деятельности до 60 суток. Ветеринарные специалисты проводят учет животных, а Россельхознадзор будет осуществлять контроль, сообщает Управление Ветеринарии Калмыкии.

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