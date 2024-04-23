Россельхознадзор будет штрафовать за отсутствие маркировки у сельхозживотных

С 1 марта 2024 года в России стала обязательной маркировка сельхозживотных. Россельхознадзор информирует, что за отсутствие маркировки будет предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Максимальный штраф может достигать 20 тыс. рублей или приостановление деятельности до 60 суток. Ветеринарные специалисты проводят учет животных, а Россельхознадзор будет осуществлять контроль, сообщает Управление Ветеринарии Калмыкии.