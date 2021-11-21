Ученики Оргакинской школы вносят вклад в сохранение лесов

Они участвуют во Всероссийской акции по сбору макулатуры БумБатл. Самый экологичный челлендж страны проводится при поддержке нацпроекта «Экология». Он стал по-настоящему семейным проектом. Заявки подавали и взрослые.

Ребята готовились задолго до старта. Уже собрали и сдали более 200 килограммов макулатуры, сейчас ждет отправки очередная партия. Вырученные средства пойдут на закупку саженцев для весенней посадки в поселковом парке. Акция продлится до конца учебного года.