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21 декабря, 12:00
НовостиПамять

Приближается трагическая дата – 28 декабря

Приближается трагическая дата – 28 декабря

Ко дню памяти и скорби в Москве в Постоянном Представительстве Калмыкии при президенте состоялся литературный вечер, организованный совместно с Фондом «Сәәхн Келн».

В нем приняли участие Депутаты ГосДумы Бадма Башанкаев и Сангаджи Тарбаев, а также руководитель постпредства Андрей Картиев и представители землячества. А буддийские монахи прочитали молебен в память о жертвах депортации, политических репрессий начала 40-х годов.

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