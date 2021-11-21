Приближается трагическая дата – 28 декабря

Ко дню памяти и скорби в Москве в Постоянном Представительстве Калмыкии при президенте состоялся литературный вечер, организованный совместно с Фондом «Сәәхн Келн».

В нем приняли участие Депутаты ГосДумы Бадма Башанкаев и Сангаджи Тарбаев, а также руководитель постпредства Андрей Картиев и представители землячества. А буддийские монахи прочитали молебен в память о жертвах депортации, политических репрессий начала 40-х годов.