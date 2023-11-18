Ученики Лаганской музыкальной школы им. Лиджиевой приняли участие в творческой встрече

Заслуженный деятель искусств Республики Савр Катаев и народный артист Калмыкии Арслан Шавгуров провели занятия по классу «домбра» и «баян». Также ребята оттачивали мастерство в хореографическом искусстве.

Мероприятие прошло в рамках реализуемого музыкального проекта «Созвездие талантов». Оно проводится при поддержке Агентства молодежи Республики.

Видео: Национальный оркестр Калмыкии