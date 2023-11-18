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23 ноября, 11:14
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Ученики Лаганской музыкальной школы им. Лиджиевой приняли участие в творческой встрече

Ученики Лаганской музыкальной школы им. Лиджиевой приняли участие в творческой встрече

Заслуженный деятель искусств Республики Савр Катаев и народный артист Калмыкии Арслан Шавгуров провели занятия по классу «домбра» и «баян». Также ребята оттачивали мастерство в хореографическом искусстве.

Мероприятие прошло в рамках реализуемого музыкального проекта «Созвездие талантов». Оно проводится при поддержке Агентства молодежи Республики.

Видео: Национальный оркестр Калмыкии

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