30-летняя жительница за причинение тяжкого вреда здоровью человека отправится отбывать наказание в исправительную колонию

Прокуратура Целинного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы.

Установлено, что в октябре 2023 года в ночное время осужденная распивала спиртные напитки со знакомыми, с одной из которых поссорилась. В ходе конфликта ножом нанесла потерпевшей один удар в область живота.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя, принимая во внимание наличие отягчающего обстоятельства в виде совершения преступления в состоянии опьянения и тот факт, что она ранее судима за аналогичное преступление, приговорил виновную к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия