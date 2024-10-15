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17 октября, 09:47
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Участник спецоперации из Калмыкии с позывным «Юкон» награжден Медалью Жукова.

Участник спецоперации из Калмыкии с позывным «Юкон» награжден Медалью Жукова.

Она присуждается бойцам СВО за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленных в ходе боевых действий. «Юкон» проявил героизм в трехдневном бою, вернувшись за товарищами с позывными «Аманя», «Игрок» и «Монтер». Также стоит отметить, что бойцы «Юкон», «Рыбак» и «Тихий» проявили мужество, несмотря на плотный артиллерийский обстрел и полученные ранения, вернувшись на поле боя.

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