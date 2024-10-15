Гимназисты Городовиковска познакомились с программой «Луганский характер»

В рамках федерального проекта "Лица дружбы" состоялась видеоконференция с активистами "Движения первых" школ-побратимов многопрофильной гимназии Городовиковска и Нижненагольчикской средней школы из Луганской Народной Республики.

Новая региональная программа начала работать в школах по всей Луганской республике. К примеру, в дневниках, первоклашек - портреты выдающихся земляков, ставших известными по всему миру. Среди них - олимпийский чемпион Валерий Брумель, поэт, сценарист Михаил Матусовский, артист Олег Даль и многие другие.

Ключевой темой видеоконференции было знакомство с направлениями "Луганского характера" и выдающимися земляками, которые воплотили в себе лучшие качества. Ребята из школы имени Шевченко рассказали о них, ставших примером и образцом для подражания.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия