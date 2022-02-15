У жителей посёлка Песчаный Приютненского района появится новое здание офиса врача общей практики

Там закончен монтаж кровли и установлены окна. Уже приступили к утеплению и последующей облицовке здания.

Для местных жителей филиал поликлиники необходим. Старое здание пришло в негодность. На площади в 180 квадратных метров разместятся прививочный, смотровой, процедурный кабинеты. В мини-поликлинику в день смогут обратиться более 20 человек.

Напомним, реализация Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Калмыкии стартовала в этом году. Ее цель - обеспечение доступной медпомощью жителей малых населенных пунктов и отдаленных местностей.