22 марта, 14:58
 4 °C
115,6
104,68
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 марта, 15:31
НовостиЗдравоохранение

У жителей посёлка Песчаный Приютненского района появится новое здание офиса врача общей практики

У жителей посёлка Песчаный Приютненского района появится новое здание офиса врача общей практики

Там закончен монтаж кровли и установлены окна. Уже приступили к утеплению и последующей облицовке здания.

Для местных жителей филиал поликлиники необходим. Старое здание пришло в негодность. На площади в 180 квадратных метров разместятся прививочный, смотровой, процедурный кабинеты. В мини-поликлинику в день смогут обратиться более 20 человек.

 Напомним, реализация Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Калмыкии стартовала в этом году. Ее цель - обеспечение доступной медпомощью жителей малых населенных пунктов и отдаленных местностей.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия