Врачи-волонтеры встретились с коллективом Республиканской больницы

Напомним, на протяжении двух недель Депутат Госдумы Бадма Башанкаев, врач-травматолог Санал Манджиев и врач-хирург Арслан Мушараев оказывали помощь докторам ДНР и ЛНР. Калмыцкие врачи лично пообщались с коллегами и узнали из первых уст, каково это быть там, с какими проблемами сталкиваются местные специалисты. Как сообщил заместитель главы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, уже формируется очередная бригада врачей-волонтеров.

Состоялась сегодня и встреча с преподавательским составом и студентами КалмГУ. Беседа с ребятами прошла в неформальной остановке. Они с большим интересом слушали истории врачей. Доктора рассказали о совместной работе с донецкими коллегами, как они в сложных условиях оперировали и оказывали первую помощь раненным и нуждающимся.