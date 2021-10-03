У жителей Калмыкии появилась возможность звонить без мобильной связи
Смотрите наши видео на YouTube!
Об этом сообщает министерство цифрового развития республики. Это функция нового сервиса голосовой связи Voice Over WiFi. Абоненты одного из сотовых операторов региона теперь смогут звонить через WiFi-сети, если в помещении затруднено проникновение сотовой связи. При этом, голос собеседника звучит чётко.
Такие инновации станут весьма актуальны для жителей местностей, имеющие проблемы с сотовой связи, но владеющие устойчивым интернетом.