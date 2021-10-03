28 октября, 10:05
Сегодня состоится Всероссийский открытый урок «Большая семья – Россия!»
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Он стартует в 12:00 по московскому времени. В мероприятии, посвящённом надвигающемуся Дню народного единства, примут участие директор Российского этнографического музея Юлия Купина и советник Федерального агентства по делам национальностей России Анна Полежаева.
Вместе с ведущими, они окунутся в историю создания праздника и познакомят зрителей с многогранной культурой разных народов страны. Присоединиться к трансляции можно на сайте трансляции институтвоспитания.рф.