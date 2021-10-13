У аграриев республики не за горами горячая пора зимовки

Подготовка к одной из главных сельскохозяйственных кампаний идет полным ходом. В хозяйствах - каждый килограмм кормов на учете. Однако, в связи с относительно теплой погодой, прогнозы радуют.

Так, в Черноземельском районе потребность в грубых кормах на период предстоящей зимовки составляет более ста тысяч тонн. В частности, один из крупных племенных репродукторов заготовил свыше 3 тысяч тонн лиманного сена.

Подробнее о том, как ведётся подготовка к холодам, смотрите завтра в дневном выпуске «Вести Калмыкия».