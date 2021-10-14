Объявление нерабочих дней для стабилизации ситуации с COVID-19 дало результат

Об этом на своей странице в инстаграм сообщает Глава Калмыкии. Бату Хасиков также вновь призвал вакцинироваться, так как только прививка и коллективный иммунитет помогут нам вернуться к привычной жизни и избежать масштабных ограничений. «Сделать это нужно уже сейчас, так как в холодное время года наш иммунитет ослаблен и организм особенно уязвим. К тому же, новый штамм вируса бьёт и по молодым. С коллегами пришли к тому, что очень важно донести это до наших работодателей. Чтобы они обеспечили обязательную вакцинацию отдельных групп граждан, объявленную в республике. Радует, что с момента ее ввода темпы вакцинации у нас выросли почти в три раза», отметил руководитель региона.