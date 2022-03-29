Тысячи туристов в рамках продолжающегося фестиваля тюльпанов уже посетили степную республику

Стремительно растущий интерес к местному колориту становится привычным для жителей Калмыкии. Готовятся к нему и предприниматели региона. Словом, калмыцкая степь радушно открывает свои гостеприимные объятия для всех. Подробности - в нашем видеорепортаже.

На автомобилях, автобусах и поездах к нам едут гости из разных уголков страны. Белыми хадаками, ароматной джомбой с борцогами и песнями, как принято у калмыков, встретили на перроне туристический поезд из Москвы «Цветущая степь». Алексей Василин сотрудник компании РЖД,узнав о предстоящем маршруте, решил без колебаний - еду. Посетил достопримечательности степного края- Золотую обитель Будды Шакьямуни, Одинокий тополь, Остров тюльпанов. Объехав почти все регионы нашей страны, мужчина признаётся - такую красоту видит впервые.

«Хочется просто взять и вдохнуть цветочный аромат и навсегда запомнить этистепные просторы» - покрывало из разноцветных тюльпанов поражает воображение даже самых искушённых туристов.

Впервые в этом году фестиваль тюльпанов в Калмыкиипо инициативе Главы Калмыкии проходит в новом формате - течение месяца. По мнению Бату Хасикова, это даст возможность малому и среднему бизнесу заявить о себе, и познакомить с самобытной культурой кочевого народа всю страну. Особое внимание гостей привлёк гастрономический фестиваль МаханFest.

Специально для туристов здесь приготовили «Кюр» - визитную карточку национальной кухни. Его история восходит к кочевому прошлому, завоевательным походам калмыцких воинов, когда в условиях степи питались просто и сбалансировано. Баранью тушу помещали в рубец и запекали под землей в течение суток.

Угоститься главными национальными блюдами туристы и отдыхающие смогли по сниженной цене. Это стало возможно благодаря господдержке, оказанной региональным центром "Мой бизнес". Часть расходов на закупленные продукты предпринимателям возместили, сохраняя при этом возможность получения выгоды.

На гастрономическом фестивале МаханFest побывало несколько тысяч гостей столицы.По признанию туристов, калмыцкая кухня интересна тем, что несет отпечаток быта кочевников. Местные гастрономические привычки складывались в результате условий жизни и особых природных факторов. По словам регионального министра экономики Дмитрия Троицкого, благодаря масштабному мероприятию об особенностях национальной кухни узнали жители из разных уголков страны.

Национальная борьба, стрельба из лука, танцевальные мастер-классы - разнообразная этнографическая программа ярким воспоминанием останется у гостей калмыцкой столицы. Посетить Калмыкию - тюльпановый край - многие смогли благодаряпроектутуристическийкешбэк.Это позволило 1,5 млн человек открыть для себя новые уникальные места и познакомиться с российскими красотами.