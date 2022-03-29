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25 апреля, 18:11
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Актуальные вопросы хирургии обсудят в предстоящие два дня в калмыцкой столице лучшие специалисты в этой области

Актуальные вопросы хирургии обсудят в предстоящие два дня в калмыцкой столице лучшие специалисты в этой области

Представители Элисты, Волгограда, Москвы, Астрахани, Московской области, Ростова на Дону, Петербурга будут делиться опытом в ходе конференции и на практике во время мастер-классов. Элла Хаптаханова встретилась с гостями межрегиональной научно-практической конференции.

Два напряжённых дня активного общения в рамках конференции, лекций и практической школы в операционных ждут собравшихся в Элисте неравнодушных, с научными достижениями, обладающих уникальными практическими навыками, ищущих врачей.

Лечение мочекаменной болезни, нефротиализа, простаты, аденомы, проктологических патологий, онкологии, новейший опыт в анестезиологии и даже юридическая защита хирургов.

А поводом для встречи стало 120-летие Республиканской больницы им. Жемчуевеа. Профессор Ростовского государственного медицинского университета Виталий Грошилин назвал ее флагманом медицины на юге России. Он же в числе первых приступит к обучению студентов- медиков на открывающемся новом факультете в Калмыцком государственном университете.

Прямо со встречи с коллегами профессор ростовского медицинского ВУЗа направился на плановую показательную операцию. Их в эти дни знаменитые врачи проведут около десяти.

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