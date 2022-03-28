Творческая молодежь Калмыкии получит возможность реализовать свои самые смелые идеи

Продолжается прием заявок на участие в Фестивале «Российская креативная неделя». Его участники смогут перенять опыт, встретиться и пообщаться с творцами и лидерами из других регионов. 100 лучших работ по итогам конкурса войдут в каталог проектов «Российской креативной недели -2022» для дальнейшего распространения в профессиональном сообществе. Прием заявок продлится до 18 мая.