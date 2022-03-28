25 апреля, 08:20
 18 °C
80,02
73,51
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 апреля, 10:41
НовостиКультура

Калмыкия принимает участие во Всероссийском проекте «Вышитая карта России»

Калмыкия принимает участие во Всероссийском проекте «Вышитая карта России»

В Республиканском доме народного творчества мастер Дельгир Давыдовская подготовила уникальную вышивку с использованием национального орнамента, калмыцкой техники зег.

Старт акции был дан в Чувашии. Над вышитой картой республики, которую представили в Чебоксарах, 3 месяца трудились лучшие мастерицы из районов – отображали особенности своих муниципалитетов. Идея понравилась Федеральному агентству по делам национальностей, поэтому решили создать карту России. Размер готового сшитого полотна составит более 3 метров в высоту и около 7 в длину.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия