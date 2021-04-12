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10 мая, 10:11
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Трое калмыцких казаков приняли участие в главном Параде страны

Трое калмыцких казаков приняли участие в главном Параде страны

Они прошли в составе парадного расчета Всевеликого войска Донского по Красной Площади в Москве.

Это Владимир и Юрий Замбаевы и Наран Долдунов. Напомним, наши казаки уже второй год подряд участвуют в Параде Победы. В этом году их торжественно провожали священнослужители. Они получили благословление, согласно древней традиции. А годом ранее, в военном шествии в честь 75-летия Победы, приняли участие семеро представителей Калмыцкого казачьего округа. 

 

 

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