В Постпредстве Калмыкии прошла третья встреча с издательством «Бумба», посвящённая альбому о творчестве художника Гарри Рокчинского.
Автор книги, доктор искусствоведения Светлана Батырева, рассказала о биографии мастера и его работах: «Мать-Земля родная», «Бессмертие», «Лотосы» и других. Гендиректор издательства Елена Киричек представила сборники «Калмыцкие песни о Сибири», «Буддийские святыни Калмыкии», калмыцкие сказки и комикс «Джангар». Следующая встреча цикла будет посвящена поэту Александру Соловьёву.
Фото: Постпредство Калмыкии