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5 декабря, 12:18
НовостиПолитикаГосударство

Третий этап Съезда «Единой России» прошел в Москве

Третий этап Съезда «Единой России» прошел в Москве

 Председателем партии вновь избран Дмитрий Медведев. Он и представил отчет о работе за пять лет. Также были подведены итоги избирательной кампании, утверждены планы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на сентябрьских выборах в Государственную Думу.

 По словам Медведева, ежедневное личное участие глав регионов в деятельности партии «дорогого стоит» и работы в этом направлении предстоит немало. Обновлен состав руководящих органов партии. В состав Генерального совета также избран Секретарь Яшкульского местного отделения, Глава района Савр Мушаев, который был в числе калмыцкой делегации. 

«Единая Россия» выполняет консолидирующую роль на уровне федерального центра и регионов, объединяя патриотически настроенные, ответственные силы для решения общих задач. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин в ходе Съезда, он поздравил всех  с 20-летием партии.

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