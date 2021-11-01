Третий этап Съезда «Единой России» прошел в Москве

Председателем партии вновь избран Дмитрий Медведев. Он и представил отчет о работе за пять лет. Также были подведены итоги избирательной кампании, утверждены планы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на сентябрьских выборах в Государственную Думу.

По словам Медведева, ежедневное личное участие глав регионов в деятельности партии «дорогого стоит» и работы в этом направлении предстоит немало. Обновлен состав руководящих органов партии. В состав Генерального совета также избран Секретарь Яшкульского местного отделения, Глава района Савр Мушаев, который был в числе калмыцкой делегации.

«Единая Россия» выполняет консолидирующую роль на уровне федерального центра и регионов, объединяя патриотически настроенные, ответственные силы для решения общих задач. Об этом заявил Президент страны Владимир Путин в ходе Съезда, он поздравил всех с 20-летием партии.