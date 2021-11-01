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5 декабря, 12:30
НовостиПамять

Сегодня отмечается День воинской славы России

Сегодня отмечается День воинской славы России

 В это день в 1941 году началось контрнаступление советских войск под Москвой. Сегодняшнюю дату называют поворотной в истории Великой Отечественной войны.

В первых числах декабря 1941 года войска левого крыла Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов начали тщательно подготовленное в глубокой тайне от врага мощное контрнаступление, погнав нацистов прочь от Москвы. В кратчайшие сроки от гитлеровцев были полностью освобождены Московская и нескольких соседних областей.

Это было первое поражение вермахта. Пройдя  всю Европу, подчинив все её ресурсы, направив на СССР объединенные войска из подразделений Германии и других государств, непобедимая доселе «коричневая чума»  рухнула у стен Кремля.

Разгром немцев под Москвой имел большое военно-политическое значение. Героическая победа под Москвой стала прологом окончательного разгрома немецкого фашизма 9 мая 1945 года.

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