Требования об уплате долга по имущественным налогам получат свыше 14 тысяч должников республики

С 15 декабря стартовала массовая печать и рассылка требований об уплате задолженности по имущественным налогам физических лиц. Так, уже в декабре в Калмыкии требования об уплате получат более 14 тысяч должников. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по региону.

Пользователи электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» получат уведомления в электронной форме. Бумажный вариант для данной категории налогоплательщиков не предусмотрен.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год истек 1 декабря текущего года. Однако, не все жители республики исполнили свою конституционную обязанность по уплате налогов.

В преддверии наступающих праздников Налоговая служба региона рекомендует не откладывать уплату имущественных налогов и встретить новый 2022 год без долгов.